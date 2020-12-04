Курс євро знизився після досягнення максимуму з лютого 2018 року

Національний банк України (НБУ) на 7 грудня 2020 року встановив курс євро на рівні 34,38 гривень за євро. Це на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 7 грудня, встановлений на такому рівні: 34,3895 гривень за євро (+0,0887 грн). При цьому курс євро на 4 грудня становить 34,4047 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро знизився після того, як напередодні виріс до максимуму майже за три роки.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 34,35 гривень за євро. Курс купівлі становить 34,33 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 7 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,29 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 7 грудня, встановлений на такому рівні: 28,2913 гривень за 1 долар (-0,0125 грн). При цьому курс долара на 4 грудня становить: 28,3038 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс знижується третій день поспіль після безперервного зростання з середини листопада.