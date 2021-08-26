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Курс євро зростає другий день поспіль після падіння до річного мінімуму

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Україна, Четвер 26 серпня 2021 17:52
Курс євро зростає другий день поспіль після падіння до річного мінімуму Фото: курс євро виріс на 22 копійки (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 27 серпня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,51 гривень за євро. Це на 17 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 27 серпня встановлено на такому рівні: 31,5121 гривень за євро (+0,1683 грн). При цьому курс євро на 27 серпня становить 31,3438 гривень за євро.

Курс євро зростає другий день поспіль після падіння до річного мінімуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро зростає другий день поспіль після падіння до річного мінімуму.

Курс євро зростає другий день поспіль після падіння до річного мінімуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 14 копійок до 31,55 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,53 гривень за євро.

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