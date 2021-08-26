Національний банк України (НБУ) на 27 серпня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,51 гривень за євро. Це на 17 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 27 серпня встановлено на такому рівні: 31,5121 гривень за євро (+0,1683 грн). При цьому курс євро на 27 серпня становить 31,3438 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро зростає другий день поспіль після падіння до річного мінімуму.

Скріншот (bank.gov.ua)