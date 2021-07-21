Курс євро зростає другий день поспіль після падіння до річного мінімуму

Національний банк України (НБУ) на 22 липня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,06 гривень за євро. Це на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 22 липня встановлено на такому рівні: 32,0607 гривень за євро (+0,0031 грн). При цьому курс євро на 21 липня становить 32,0344 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс зростає другий день поспіль після падіння до річного мінімуму. Нижче курс був назад - 22 липня 2020 року - 31,6719 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)