Курс євро зростає третій день поспіль
Фото: курс євро виріс на 4 копійки (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 20 жовтня 2021 року встановив курс євро на рівні 30,56 гривень за євро. Це на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 20 жовтня встановлено на такому рівні: 30,6056 гривень за євро (+0,0445 грн). При цьому курс євро на 19 жовтня становить 30,5611 гривень за євро.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс євро зростає третій день поспіль.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу виріс на 10 копійок до 30,62 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,60 гривень за євро.