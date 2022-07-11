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Курс євро наблизився до паритету з доларом: які перспективи європейської валюти

Фото: курс євро впав майже до паритету до долара (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс євро в понеділок, 11 липня, наблизився до паритету по відношенню до долара. Єдина валюта європейська валюта знизилася на 0,8% до 1,0105 за долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Євро дешевшає, оскільки трубопровід "Північний потік-1", по якому російський газ йде в Німеччину, почав щорічне технічне обслуговування на 10 днів. Інвестори стурбовані тим, що ремонт може бути продовжений через війну вторгнення Росії в Україну, що ще більше обмежить поставки газу в Європу і призведе до рецесії в економіці єврозони.

"Схоже, що ми будемо тестувати паритет - у нас є два важливих звіти з США, і це може стати ще одним каталізатором", - сказав стратег Societe Generale Кеннет Брукс, маючи на увазі дані по інфляції і роздрібних продажах.

Він зазначив, що євро, швидше за все, зміцниться тільки після того, як покращиться Європейська економічна перспектива і якщо можливості для агресивного підвищення процентної ставки в США ослабнуть.

Аналітики ING додали, що, оскільки енергопостачання навряд чи покращиться, а центральні банки не проявляють ознак того, що йдуть від циклів посилення. У гіршому випадку для євро буде те, що в липні він наблизиться до 0,95 долара.

Очікування чергових гарячих даних щодо інфляції в США за червень підтримають очікування агресивного підвищення ставок Федеральною резервною системою і можуть сприяти зростанню долара. Згідно з опитуванням Reuters, показник складе 8,8%, Новий 40-річний максимум в порівнянні з 8,6% в червні.

Нагадаємо, минулий тиждень став найгіршим за чотири місяці для єдиної європейської валюти. Євро впав на 3,2% по відношенню до долара, так як інвестори побоюються, що енергетична криза, викликана невизначеністю поставок газу з Росії, може призвести до рецесії на континенті.

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