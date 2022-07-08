ru ua
Пт, 08 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Курс євро до долара впав до мінімуму за 20 років: що відбувається з європейською валютою

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 08 липня 2022 11:56
Курс євро до долара впав до мінімуму за 20 років: що відбувається з європейською валютою Фото: Курс євро до долара впав до мінімуму за 20 років (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс євро до долара знаходиться на мінімумі за 20 років і продовжує рухатися до паритету. Цей тиждень став найгіршим за чотири місяці для єдиної європейської валюти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

На цьому тижні євро впав на 3,2% по відношенню до долара, так як інвестори побоюються, що енергетична криза, викликана невизначеністю поставок газу з Росії, може призвести до рецесії на континенті.

Єдина валюта впала на 0,6% до 1,01005 долара по відношенню до долара після досягнення нового мінімуму за два десятиліття в 1,00720 долара. Падіння допомогло підняти індекс долара США до максимуму за два десятиліття. У п'ятницю долар виріс на 0,5% по відношенню до кошика валют до 107,560.

"Зростання цін на газ в ЄС і ознаки нормування енергоресурсів в Німеччині підкреслюють екзистенціальні ризики для економіки єврозони", - сказав Джеремі Стретч, глава відділу валютної стратегії G10 в CIBC, додавши, що зниження євро до паритету "виглядає все більш імовірним".

Фунт стерлінгів повинен знизитися другий тиждень поспіль, але трейдери заявили, що його падіння на 1,8% на цьому тижні було відносно скромним на тлі політичного хаосу у Великобританії, пов'язаного з відходом у відставку прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Фунт впав на 0,65% за день до 1,1948 долара.

У той час як зростання цін на енергоносії сподівається підірвати впевненість і зростання в Європі, інвестори також стурбовані станом економіки США, хоча останні дані виявилися кращими за очікування.

Долар також тримається високо на ринках, що розвиваються, опусти на цьому тижні кілька азіатських валют до багаторічних мінімумів, а індійську рупію до рекордного мінімуму.

Нагадаємо, в Україні єдина європейська валюта також дешевшає слідом за світовими ринками, оскільки у нас все курси визначаються через Долар.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро
NEWS
У Раді пропонують мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни
У Раді пропонують мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни
DAILY
Що відбувається між Зеленським і Залужним. І звідки взявся "виїзний" скандал
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Що відбувається між Зеленським і Залужним. І звідки взявся "виїзний" скандал