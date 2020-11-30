Курс євро піднявся вище 34 гривень вперше за три роки

Національний банк України (НБУ) на 1 грудня 2020 року встановив курс євро на рівні 34,14 гривень за євро. Це на 19 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 1 грудня встановлено на такому рівні: 34,1456 гривень за євро (+0,186 грн). При цьому курс євро на 30 листопада становить 33,9596 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро виріс до максимуму майже за три роки. Вище курс був 6 лютого 2018 року - 34,51 гривень за долар.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 14 копійок до 34,19 гривень за євро. Курс купівлі становить 34,05 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 1 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,49 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 1 грудня встановлено на такому рівні: 28,4962 гривень за 1 долар (+0,0281 грн). При цьому курс долара на 30 листопада становить: 28,4681 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зростає дев'ятий день поспіль.