Курс долара на міжбанку трохи знизився на початку тижня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар торгується біля рівня 28,50 гривень, євро - вище 34 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 30 листопада 2020 року у порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 28,51 гривень за долар, курс купівлі до 28,49 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 14 копійок до 34,19 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,4950 - 28,5100 грн/долар, євро 34,1769 - 34,1948 грн/євро, російський рубль 0,3743 - 0,3747 грн/рубль.

Зазначимо, 27 листопада торги по долару закрилися в діапазоні 28,5150 - 28,5400 грн/долар, євро 34,0526 - 34,0526 грн/євро, російський рубль 0,3750 - 0,3754 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 1 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,49 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 1 грудня встановлено на такому рівні: 28,4962 гривень за 1 долар (+0,0281 грн). При цьому курс долара на 30 листопада становить: 28,4681 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зростає дев'ятий день поспіль.