Курс євро піднявся вище 32 гривень

Національний банк України (НБУ) на 7 лютого 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,27 гривень за євро. Це на 36 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 7 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 32,2745 гривень за євро (+0,3547 грн). При цьому курс євро на 4 лютого становить 31,9198 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, курс євро виріс після зниження напередодні.
Скріншот bank.gov.ua
На міжбанку курс євро у продажу знизився на 6 копійок до 32,13 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,11 гривень за євро.