Курс євро знову піднявся вище 32 гривень
Фото: курс євро виріс на 26 копійок (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 3 лютого 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,14 гривень за євро. Це на 26 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 3 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 32,1419 гривень за євро (+0,2544 грн). При цьому курс євро на 2 лютого становить 31,8875 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, курс євро зростає другий день поспіль.
Скріншот bank.gov.ua
На міжбанку курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 31,99 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,97 гривень за євро.