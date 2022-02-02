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Курс євро знову піднявся вище 32 гривень

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Україна, Середа 02 лютого 2022 17:52
Курс євро знову піднявся вище 32 гривень Фото: курс євро виріс на 26 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 3 лютого 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,14 гривень за євро. Це на 26 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 3 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 32,1419 гривень за євро (+0,2544 грн). При цьому курс євро на 2 лютого становить 31,8875 гривень за євро.

Курс євро знову піднявся вище 32 гривень

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс євро зростає другий день поспіль.

Курс євро знову піднявся вище 32 гривень

Скріншот bank.gov.ua

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 31,99 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,97 гривень за євро.

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