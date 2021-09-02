RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Курс євро піднявся до 32 гривень вперше з кінця липня

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 3 вересня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,00 гривень за євро. Це на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 3 вересня встановлений на такому рівні: 32,0067 гривень за євро (+0,0744 грн). При цьому курс євро на 2 вересня становить 31,9323 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро піднявся до 32 гривень вперше з кінця липня. Вище курс був тільки 25 липня 32,0343 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 6 копійок до 31,98 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,95 гривень за євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс євроКурс НБУКурс гривні