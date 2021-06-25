Курс євро перейшов до зниження після триденного зростання
Національний банк України (НБУ) на 29 червня 2021 року встановив офіційний курс євро на позначці 32,74 гривень за євро. Це на п'ять копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 29 червня встановлено на такому рівні: 32,7401 гривень за євро (-0,0527 грн). При цьому курс євро на 25 червня становив 32,7928 гривень за євро.
Фото: офіційні курси на 29 червня (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс євро почав знижуватися після того, як протягом трьох днів намагався відійти від мінімумів за останні 10 місяців.
Фото: графік курсу євро (bank.gov.ua)
Міжбанк
На міжбанківському валютному ринку курс євро сьогодні у продажу впав на 19 копійок - до 32,74 гривень за євро, в купівлі - до 32,72 гривень за євро. При цьому попередню торговельну сесію євро завершив на позначці близько 33 гривень у продажу.