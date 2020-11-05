Курс євро знову перейшов до зростання

Національний банк України (НБУ) на 6 листопада 2020 року підвищив курс євро до 33,58 гривень. Це на 15 копійок вище у порівнянні з попереднім днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 6 листопада встановлено на такому рівні: 33,5819 гривень за євро (+ 0,1570 грн). При цьому курс євро на 5 листопада становив 33,4249 гривень за євро.

Фото: курс валют на 6 листопада

Відзначимо, курс євро зростає на тлі ослаблення американського долара по відношенню до всіх валют. Нинішній курс євро до української гривні підбирається до максимальних за три роки значень. В останній раз він був вище в лютому 2018 року.

Міжбанк

Сьогодні на міжбанківському ринку курс євро у продажу піднявся до 33,41 гривень і стабільно торгувався на цій позначки протягом всього дня. До закриття міжбанку євро підійшов, продаючись по 33,40 гривень.

Курс долара

На 6 листопада офіційний курс долара встановлено на рівні 28,36 гривень. У порівнянні з попереднім днем він втратив відразу 14 копійок.

Офіційний курс гривні до долара на завтра встановили на рівні 28,3643 гривень за 1 долар (- 0,1431 грн). При цьому курс на 5 листопада становив 28,5074 гривень за 1 долар.