Курс євро почав знижуватися услід за доларом

Фото: євро трохи подешевшав (Pіxabay)

Національний банк України (НБУ) на 5 листопада 2020 року знизив курс євро до 33,42 гривень. Це на п'ять копійок нижче у порівнянні з попереднім днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 5 листопада встановлено на такому рівні: 33,4249 гривень за євро (- 0,0557 грн). При цьому курс євро на 4 листопада становив 33,4806 гривень за євро.

Фото: курс валют на 5 листопада

Відзначимо, курс євро зростав з початку нинішнього тижня, проте перейшов до зниження на тлі невеликого відкату курсу долара.

Міжбанк

Сьогодні на міжбанківському ринку курс євро у продажу сьогодні на відкритті знизився до 33,35 гривень та втратив по ходу торгів ще дев'ять копійок. Торги закрилися курсом євро 33,26 гривень.

Курс долара

Нацбанк на 5 листопада 2020 року опустив офіційний курс долара на 9 копійок в порівнянні з попереднім днем - до 28,50 гривень. Таким чином, долар трохи опустився, але ще торгується на максимальних за два роки відмітках.

Офіційний курс гривні до долара на 5 листопада встановлено на рівні 28,5074 гривень за 1 долар (- 0,0926 грн). При цьому курс на 4 листопада становив 28,6 гривень за 1 долар.