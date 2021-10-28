Курс євро падає другий день поспіль

Національний банк України (НБУ) на 29 жовтня 2021 року встановив курс євро на рівні 30,50 гривень за євро. Це на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 29 жовтня встановлено на такому рівні: 30,5032 гривень за євро (-0,1415 грн). При цьому курс євро на 28 жовтня становить 30,6447 гривень за євро.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс євро знижується другий день поспіль.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 30,70 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,68 гривень за євро.