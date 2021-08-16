Національний банк України (НБУ) на 17 серпня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,36 гривень за євро. Це на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 17 серпня встановлено на такому рівні: 31,3633 гривень за євро (-0,0345 грн). При цьому курс євро на 16 серпня становить 31,3978 гривень за євро.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс євро падає другий день поспіль.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
На міжбанку курс ЄВРО у продажу виріс на 13 копійок до 31,50 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,47 гривень за євро.