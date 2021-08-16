Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 16 серпня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 9 копійок до 26,75 гривень за долар, курс в покупці до 26,73 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 31,50 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 26,7350 - 26,7550 грн/долар, євро 31,4777 - 31,5013 грн/євро, російський рубль 0,3639-0,3643 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 13 серпня 2021 року закрилися в діапазоні: 26,6450 - 26,6650 грн/долар, євро 31,3505 - 31,3713 грн/євро, російський рубль 0,3629 - 0,3633 грн/рубль.