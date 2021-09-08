Курс євро падає четвертий день поспіль

Національний банк України (НБУ) на 9 вересня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 31,63 гривень за євро. Це на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 9 вересня встановлено на такому рівні: 31,6315 гривень за євро (-0,0776 грн). При цьому курс євро на 8 вересня становить 31,7091 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, офіційний курс знизився четвертий день поспіль.
Скріншот bank.gov.ua
Міжбанк
На міжбанку курс ЄВРО у продажу знизився на 4 копійки до 31,63 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 31,61 гривень за євро.