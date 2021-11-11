Курс євро опустився нижче 30 гривень вперше з липня 2020 року

Офіційний курс євро на 12 листопада встановлено на такому рівні: 29,9144 гривень за євро (-0,2042 гривень). При цьому курс євро на 11 листопада становив 30,1186 гривень за євро.

Фото: курси валют на 12 листопада (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро вперше з липня минулого року опустився нижче позначки 30 гривень. Востаннє на цих позначках єдина європейська валюта була 2 липня 2020 року.

Фото: динаміка курсу валют

Міжбанк

Сьогодні на відкритті міжбанківського валютного ринку курс долара пішов вгору в той час, як євро обвалився до позначки 29,96 гривень у продажу. На закритті євро наближався до 29,90 гривень, але в підсумку зупинився на рівні 26,95 гривень.