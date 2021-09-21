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Долар знову подорожчав. НБУ встановив курс на 22 вересня

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Україна, Вівторок 21 вересня 2021 16:20
Долар знову подорожчав. НБУ встановив курс на 22 вересня Фото: курс долара виріс менш ніж на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 22 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,70 гривень за долар. Курс менш ніж на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 22 вересня встановлено на такому рівні: 26,7081 гривень за 1 долар (+0,0009 грн). При цьому курс долара на 21 вересня становить 26,7072 гривень за 1 долар.

Долар знову подорожчав. НБУ встановив курс на 22 вересня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара зростає п'ятий день поспіль після того, як він впав до мінімуму більш ніж за рік.

Долар знову подорожчав. НБУ встановив курс на 22 вересня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 21 вересня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 26,73 гривень за долар, курс в покупці до 26,71 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 31,35 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується стабілізація курсу долара до гривні поблизу поточних значень. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,6/26,8 грн.

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