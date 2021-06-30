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Курс долара знову виріс після різкого падіння напередодні

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 1 липня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,17 гривень за долар. Курс на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 1 липня встановлено на такому рівні: 27,2275 гривень за 1 долар (+0,0512 грн). При цьому курс долара на 30 червня становить 27,1763 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс після різкого падіння напередодні.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Нагадаємо, міжбанк відкрився зниженням курсу долара. Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 30 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,19 гривень за долар, курс в покупці до 27,17 гривень за долар. Курс євро у продажу залишився на рівні до 32,35 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня незначне зростання курсу долара до гривні. долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 гривень, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 гривень.

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