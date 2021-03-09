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Курс долара виріс після тижневого зниження

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 10 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,74 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 10 березня встановлено на такому рівні: 27,7431 гривень за 1 долар (+0,0340 грн). При цьому курс долара на 9 березня становить 27,7091 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс виріс після зниження протягом чотирьох днів поспіль.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 9 березня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,80 гривень за долар, курс купівлі до 27,78 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 33,02 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.

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