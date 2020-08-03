Курс долара виріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 3 серпня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 12 копійок до 27,86 гривень за долар, курс купівлі до 27,84 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 12 копійок до 32,66 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,8400 - 27,8600 грн/долар, євро 32,6368 - 32,6602 грн/євро, російський рубль 0,3765 - 0,3772 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,8400 27,8600 EUR/UAH 32,6368 32,6602 RUB/UAH 0,3765 0,3772

Зазначимо, 31 липня торги по долару закрилися в діапазоні 27,7100 - 27,7400 грн/долар, євро 32,7559 - 32,7886 грн/євро, російський рубль 0,3739 - 0,3747 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 серпня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 2 копійки до 27,78 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 32,86 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,54 (27,54 - 31 липня), продажу - 27,78 (27,76 - 31 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,13 (32,27 - 31 липня), продажу - 32,86 (32,91 - 31 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,50 - 31 липня), продажу 3,83 (3,90 - 31 липня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 4 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,73 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 4 серпня встановлено на такому рівні: 27,7365 гривень за 1 долар (+0,0567 грн). При цьому курс долара на 3 серпня становить 27,6798 гривень за 1 долар.