Курс долара знову зріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 29 січня 2020 року виріс на 14 копійок до 24,91 гривень за долар, курс купівлі до 24,88 гривень за долар. Курс євро виріс на 14 копійок до 27,39 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,8800 - 24,9100 грн/долар, євро 27,3605 - 27,3910 грн/євро, російський рубль 0,3962 - 0,3968 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,8800 24,9100 EUR/UAH 27,3605 27,3910 RUB/UAH 0,3962 0,3968

Нагадаємо, 28 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,7400 - 24,7700 грн/долар, євро 27,2238 - 27,2544 грн/євро, російський рубль 0,3952 - 0,3961 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 29 січня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 21 копійку до 24,91 гривень за долар, курс євро виріс на 18 копійок до 27,26 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,68 (24,45 - 28 січня), продажу - 24,91 (24,70 - 28 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,04 (26,83 - 28 січня), продажу - 27,44 (27,26 - 28 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,64 (3,60 - 28 січня), продажу 3,98 (3,95 - 28 січня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 30 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,84 гривень за долар, що на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 30 січня встановлено на такому рівні: 24,8491 гривень за 1 долар (+0,1287 грн). При цьому курс долара на 29 січня становить 24,7204 гривень за 1 долар.