Курс долара виріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 15 жовтня 2019 року виріс на 12 копійок до 24,80 гривень за долар, курс купівлі до 24,77 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 27,26 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,7700 - 24,8000 грн/долар, євро 27,2271 - 27,2601 грн/євро, російський рубль 0,3842 - 0,3851 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7700 24,8000 EUR/UAH 27,2271 27,2601 RUB/UAH 0,3842 0,3851

Нагадаємо, 11 жовтня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,6400 - 24,6800 грн/долар, євро 27,2345 - 27,2788 грн/євро, російський рубль 0,3844 - 0,3851 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 16 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,78 гривень за долар, що на 25 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 16 жовтня встановлено на такому рівні: 2478,5759 гривень за 100 доларів (+24,7721 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 15 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 14 копійок до 24,94 гривень за долар, курс євро виріс на 12 копійок до 27,53 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,62 (24,46 - 11 жовтня), продажу - 24,94 (24,80 - 11 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,02 (26,87 - 11 жовтня), продажу - 27,53 (27,31 - 11 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,50 (3,48 - 11 жовтня), продажу 3,88 (3,86 - 11 жовтня) грн за 10 рублів.