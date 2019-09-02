Курс долара виріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 2 вересня 2019 року підвищився на 13 копійок до 25,29 гривень за долар, курс купівлі до 25,28 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок до 27,88 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,2800 - 25,2950 грн/долар, євро 27,7220 - 27,7359 грн/євро, російський рубль 0,3788 - 0,3791 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,2800 25,2950 EUR/UAH 27,7220 27,7359 RUB/UAH 0,3788 0,3791

Нагадаємо, 30 серпня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,1300 - 25,1600 грн/долар, євро 27,7560 - 27,7892 грн/євро, російський рубль 0,3780 - 0,3786 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 3 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,26 гривень за долар, що на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 вересня встановлено на такому рівні: 2526,3473 гривень за 100 доларів (+11,9362 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 2 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 25,30 гривень за долар, курс євро знизився на 10 копійок до 27,92 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,07 (25,04 - 30 серпня), продажу - 25,30 (25,27 - 30 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,45 (27,56 - 30 серпня), продажу - 27,92 (28,02 - 30 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,45 (3,48 - 30 серпня), продажу 3,84 (3,84 - 30 серпня) грн за 10 рублів.