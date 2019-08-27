Курс долара виріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 27 серпня 2019 року виріс на 3 копійки до 25,15 гривень за долар, курс купівлі до 25,13 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 27,92 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,1300 - 25,1500 грн/долар, євро 27,9018 - 27,9270 грн/євро, російський рубль 0,3784 - 0,3789 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,1300 25,1550 EUR/UAH 27,9018 27,9270 RUB/UAH 0,3784 0,3789

Нагадаємо, 23 серпня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,0900 - 25,1200 грн/долар, євро 27,7721 - 27,8003 грн/євро, російський рубль 0,3811 - 0,3820 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 28 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,16 гривень за долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 серпня встановлено на такому рівні: 2516,493 гривень за 100 доларів (+10,204 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 27 серпня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 4 копійки до 25,25 гривень за долар, курс євро виріс на 4 копійки до 28,07 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 24,99 (24,96 - 23 серпня), продажу - 25,21 (25,21 - 23 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,60 (27,56 - 23 серпня), продажу - 28,07 (28,03 - 23 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,49 (3,48 - 23 серпня), продажу 3,88 (3,88 - 23 серпня) грн за 10 рублів.