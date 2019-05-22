Курс долара виріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 22 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 12 копійок до 26,29 грн/долар, курс купівлі до 26,27 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 14 копійок до 29,31 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,2500 - 26,2900 грн/долар, євро 29,2713 - 29,3159 грн/євро, російський рубль 0,4047 - 0,4081 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,2500 26,2900

EUR/UAH 29,2713 29,3159

RUB/UAH 0,4047 0,4081

Нагадаємо, 22 травня 2019 року торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 26,1400 - 26,1650 грн/долар, євро 29,1487 - 29,1739 грн/євро, російський рубль 0,4047 - 0,4052 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 22 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,11 грн/долар, що на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 травня встановлено на такому рівні: 2611,2451 гривень за 100 доларів (-9,0444 гривень).