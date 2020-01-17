Курс долара продовжуж рости

В обмінних пунктах України сьогодні, 17 січня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 13 копійок до 24,35 гривень за долар, курс євро виріс на 16 копійок до 27,13 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,10 (24,03 - 16 січня), продажу - 24,35 (24,22 - 16 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,69 (26,61 - 16 січня), продажу - 27,13 (26,97 - 16 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,58 (3,59 - 16 січня), продажу 3,93 (3,92 - 16 січня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,20-24,35 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 17 січня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. Однак до 12:00 в порівнянні із закриттям попередньої сесії в курс продажу виріс на 14 копійок до 24,33 гривень за долар, курс купівлі до 24,29 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 10 копійок до 27,06 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 17 січня довідковий курс на рівні 24,20 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 16 січня (24,07 грн).

Зазначимо, за даними НБУ, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 27,43 грн/долар.