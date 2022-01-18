Курс долара виріс ще на 30 копійок і оновив річний максимум

Національний банк України (НБУ) на 19 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,41 гривень за долар. Курс зріс на 29 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму за рік. Вище курс був тільки 5 січня 2021 року - 28,431 гривень за долар.

Офіційний курс гривні до долара на 19 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 28,4101 гривень за 1 долар (+0,2881 грн). При цьому курс долара на 18 січня становить: 28,122 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 18 січня 2022 року у продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 10 копійок до 28,38 гривень за долар, курс в покупці - 28,36 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 7 копійок до 32,34 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,4/2,6 грн.