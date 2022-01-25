Курс долара виріс ще на 30 копійок до максимуму за чотири роки

Національний банк України (НБУ) на 26 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,66 гривень за долар. Курс зріс на 29 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму за чотири роки. Вище курс був тільки 28 січня 2018 року - 28,74 гривень.

Офіційний курс гривні до долара на 26 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 28,6658 гривень за 1 долар (+0,2909 грн). При цьому курс долара на 25 січня становить: 28,3749 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 25 січня 2022 року у продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 4 копійки до 28,64 гривень за долар, курс в покупці - 28,64 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 5 копійок до 32,36 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчої очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,4/28,6 грн.