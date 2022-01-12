Курс долара виріс ще на 20 копійок і оновив 8-місячний максимум

Національний банк України (НБУ) на 13 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,70 гривень за долар. Курс зріс на 20 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму за вісім місяців. Вище курс був тільки 7 травня 2021 року - 27,7205 гривень за долар.

Офіційний курс гривні до долара на 13 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 27,7073 гривень за 1 долар (+0,1980 грн). При цьому курс долара на 12 січня становить: 27,5093 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 12 січня 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 4 копійки до 27,67 гривень за долар, курс в покупці до 27,65 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 31,42 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 гривень. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок.