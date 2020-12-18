Курс долара виріс після тривалого падіння

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 8 копійок

Національний банк України (НБУ) на 18 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,81 гривень за долар. Курс на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 18 грудня встановлено на такому рівні: 27,8184 гривень за 1 долар (+0,0811 грн). При цьому курс долара на 17 грудня становить: 27,7373 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс зріс після того, як напередодні він впав до мінімуму з початку вересня.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 17 грудня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 27,85 гривень за долар, курс купівлі до 27,83 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 10 копійок до 34,07 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.