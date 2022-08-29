Курс долара виріс до 20-річного максимуму до світових валют після заяви глави ФРС

Індекс долара піднявся до нового піку за два десятиліття в 109,44 в понеділок, 29 серпня. При цьому зміцнення долара підштовхнуло інші основні валюти до нових мінімумів і чинило тиск на валюти країн з ринками, що розвиваються.

Долар досяг 138,88 проти японської ієни, найвищого рівня з 21 липня, в той час як офшорний юань впав до нового дворічного мінімуму в 6,9321 за долар.

Фунт стерлінгів також впав до 2-річного мінімуму в 1,1656 долара, опустившись на 0,61% до 1,1658 долара, в той час як євро впав на 0,49% до 0,9916 долара.

Ці кроки прискорили зростання долара, досягнуте в п'ятницю, коли Пауелл попередив, що домогосподарства і підприємства зіткнуться з труднощами, оскільки ФРС буде потрібно час, щоб контролювати інфляцію.

"Пауелл ясно дав зрозуміти, що голубиного розвороту не буде, як очікували деякі учасники ринку", - Керол Конг, старший юрист з валютної стратегії та міжнародної економіки в Commonwealth Bank of Australia.

"Я думаю, що на цьому тижні (індекс долара США) буде рости ще вище до 110 пунктів, оскільки учасники ринку продовжують оцінювати більш агресивні цикли посилення з боку великих центральних банків", - додав він.

Прибутковість казначейських облігацій США також зросла в понеділок на тлі коментарів Пауелла: прибутковість дворічних облігацій зросла до 3,4890%, найвищого рівня з кінця 2007 року, а прибутковість 10-річних облігацій склала близько 3,1229%.

В даний час ринки оцінюють ймовірність підвищення ставки на 75 базисних пунктів на наступному засіданні ФРС у вересні з ймовірністю 76,5%.

Енергокриза в Європі і курс євро

Незважаючи на потенціал такого значного підвищення на вересневому засіданні Європейського центрального банку, Євро зіткнувся з труднощами, оскільки інвестори зосереджені на енергетичній кризі в блоці.

Ринки оцінюють ризик того, що ЄЦБ може піднятися на 75 базисних пунктів в наступному місяці після того, як деякі політики відзначили інтерес до такого серйозного кроку.

Тим не менш, Чанана з Saxo сказав, що більше уваги буде приділятися технічному обслуговуванню Nord Stream і тому, як швидко трубопровід повернеться в лад, оскільки очікується, що російський державний енергетичний гігант "Газпром" припинить поставки природного газу в Європу на цьому тижні з 31 серпня по 2 вересня.

Точно так само чутливі до ризику австралійський І новозеландський долари не змогли утримати зростання в понеділок. Австралійська валюта впала на 0,7% до 0,6842 долара, найнижчого рівня з 19 липня, в той час як валюта Нової Зеландії досяг нового місячного мінімуму в 0,6103 долара.

Біткойн залишався нижче рівня 20 000 доларів, оскільки настрої інвесторів погіршилися, і знизився на 3,89% до 19 843,02 долара.