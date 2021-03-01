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Курс долара вперше за місяць зріс до 28 гривень

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 2 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 2 березня встановлено на такому рівні: 28,001 гривень за 1 долар (+0,0551 грн). При цьому курс долара на 1 березня становить 27,946 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс зріс до 28 гривень вперше за останній місяць. Вище курс був 3 лютого - 28,0589 гривень за долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 1 березня 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,99 гривень за долар, курс купівлі до 27,97 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 14 копійок до 33,78 гривень за євро.

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 1 березня 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,99 гривень за долар, курс купівлі до 27,97 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 14 копійок до 33,78 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу доллара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,9/28,1 грн.

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