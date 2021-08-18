Курс долара повернувся до зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 18 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 26,65 гривень за долар, курс в покупці до 26,63 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 9 копійок до 31,23 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 26,6300 - 26,6500 грн/долар, євро 31,2130 - 31,2364 грн/євро, російський рубль 0,3624-0,3630 грн/рубль.
Нагадаємо, торги по долару 17 серпня закрилися в діапазоні: 26,6700 - 26,6900 грн/долар, євро 31,2999 - 31,3233 грн/євро, російський рубль 0,3628-0,3632 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс долара трохи виріс після падіння до річного мінімуму. Офіційний курс гривні до долара на 18 серпня встановлено на такому рівні: 26,6752 гривень за 1 долар (+0,0295 грн). При цьому курс долара на 17 серпня становить 26,6457 гривень за 1 долар.
Прогноз
Курс долара трохи виріс після падіння до річного мінімуму. Офіційний курс гривні до долара на 18 серпня встановлено на такому рівні: 26,6752 гривень за 1 долар (+0,0295 грн). При цьому курс долара на 17 серпня становить 26,6457 гривень за 1 долар.