Курс долара повернувся до зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 18 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 26,65 гривень за долар, курс в покупці до 26,63 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 9 копійок до 31,23 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Курс НБУ

Курс долара трохи виріс після падіння до річного мінімуму. Офіційний курс гривні до долара на 18 серпня встановлено на такому рівні: 26,6752 гривень за 1 долар (+0,0295 грн). При цьому курс долара на 17 серпня становить 26,6457 гривень за 1 долар.

Прогноз

Курс долара трохи виріс після падіння до річного мінімуму. Офіційний курс гривні до долара на 18 серпня встановлено на такому рівні: 26,6752 гривень за 1 долар (+0,0295 грн). При цьому курс долара на 17 серпня становить 26,6457 гривень за 1 долар.