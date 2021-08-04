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Курс долара повернувся до зростання. НБУ підвищив офіційний курс на 5 серпня

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 5 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,90 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 5 серпня встановлено на такому рівні: 26,9094 гривень за 1 долар (+0,0683 грн). При цьому курс долара на 4 серпня становить 26,8444 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження напередодні.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара. Курс долара на міжбанку станом на 10:00 4 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 0,5 копійки до 26,8850 гривень за долар, курс в покупці до 26,8650 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 31,92 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у серпні продовжиться зниження долара і євро до гривні, так як збережеться більшість нинішніх факторів. До кінця місяця Долар може торгуватися в діапазоні 26,3 - 26,9 грн, євро-в діапазоні 31,2-31,9 грн.

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