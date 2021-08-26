Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 26 серпня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 10 копійок до 26,85 гривень за долар, курс в покупці до 26,83 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 14 копійок до 31,55 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,8300 - 26,8500 грн/долар, євро 31,5332 - 31,5568 грн/євро, російський рубль 0,3610-0,3616 грн/рубль.
Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 25 серпня 2021 року закрилися в діапазоні: долар 26,7200 - 26,7400 грн/долар, євро 31,3879 - 31,4114 грн/євро, російський рубль 0,3610 - 0,3614 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс долара зростає четвертий день поспіль після падіння до річного мінімуму. Національний банк України (НБУ) на 27 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,77 гривень за долар. Курс на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.