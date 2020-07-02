Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 2 липня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 37 копійок до 27,25 гривень за долар, курс купівлі до 27,22 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 53 копійки до 30,72 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,2200 - 27,2500 грн/долар, євро 30,6878 - 30,7216 грн/євро, російський рубль 0,3871 - 0,3878 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,2200 27,2500 EUR/UAH 30,6878 30,7216 RUB/UAH 0,3871 0,3878

Зазначимо, торги по долару закрилися в діапазоні 26,8600 - 26,8800 грн/долар, євро 30,1825 - 30,1996 грн/євро, російський рубль 0,3784 - 0,3789 грн/рубль

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 2 липня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 43 копійки до 27,22 гривень за долар. Курс євро виріс на 52 копійки до 30,55 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 26,88 (26,59 - 1 липня), продажу - 27,22 (26,79 - 1 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,92 (29,62 - 1 липня), продажу - 30,55 (30,03 - 1 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,42 - 1 липня), продажу 3,86 (3,85 - 1 липня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 3 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,18 гривень за долар.

Курс на 41 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 липня встановлено на такому рівні: 27,1801 гривень за 1 долар (+0,4101 грн). При цьому курс долара на 2 липня становить 26,7700 гривень за 1 долар.