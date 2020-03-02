Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 2 березня 2020 року виріс на 21 копійку до 24,89 гривень за долар, курс купівлі до 24,87 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 62 копійки до 27,69 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,8750 - 24,8950 грн/долар, євро 27,6759 - 27,6931 грн/євро, російський рубль 0,3712 - 0,3716 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,8750 24,8950 EUR/UAH 27,6759 27,6931 RUB/UAH 0,3712 0,3716

Нагадаємо, 28 лютого 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,6400 - 24,6800 грн/долар, євро 27,0300 - 27,0739 грн/євро, російський рубль 0,3665 - 0,3673 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 2 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 17 копійок до 24,75 гривень за долар, курс євро виріс на 29 копійок до 27,37 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,50 (24,36 - 28 лютого), продажу - 24,75 (24,58 - 28 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,93 (27,69 - 28 лютого), продажу - 27,37 (27,06 - 28 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,42 (3,44 - 28 лютого), продажу 3,78 (3,79 - 28 лютого) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 3 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,81 гривень за долар, що на 22 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 березня встановлено на такому рівні: 24,818 гривень за 1 долар (+0,0290 грн). При цьому курс долара на 2 березня становить 24,5900 гривень за 1 долар.