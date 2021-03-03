Курс долара прискорив падіння на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 3 березня 2021 року в порівнянні із закриттям попередній сесії знизився на 10 копійок до 27,80 гривень за долар, курс купівлі до 27,77 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 33,51 гривень за євро.

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 2 березня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,8850 - 27,9050 грн/долар, євро 33,5763 - 33,6004 грн/євро, російський рубль 0,3773 - 0,3777 грн/рубль.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7700 - 27,8000 грн/долар, євро 33,4767 - 33,5129 грн/євро, російський рубль 0,3753 - 0,3758 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 4 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,84 гривень за долар. Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 4 березня встановлено на такому рівні: 27,8477 гривень за 1 долар (-0,0853 грн). При цьому курс долара на 3 березня становить 27,933 гривень за 1 долар.

Таким чином, курс знижується другий день поспіль після того, як він виріс до 28 гривень вперше за останній місяць.