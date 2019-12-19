Курс долара прискорив падіння на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 19 грудня 2019 року знизився на 10 копійок до 23,30 гривень за долар, курс купівлі до 23,28 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 9 копійок до 25,91 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 23,2800 - 23,3050 /долар, євро 26,9947 - 26,0091 грн/євро, російський рубль 0,3742 - 0,3749 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,2800 23,3050 EUR/UAH 25,8896 25,9151 RUB/UAH 0,3731 0,3736

Нагадаємо, 18 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,3850 - 23,4000 грн/долар, євро 26,9947 - 26,0091 грн/євро, російський рубль 0,3742 - 0,3749 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 19 грудня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 23,40 гривень за долар, курс євро знизився на 7 копійок до 26,07 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,22 (23,25 - 18 грудня), продажу - 23,40 (23,45 - 18 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,73 (25,79 - 18 грудня), продажу - 26,07 (26,14 - 18 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,46 (3,46 - 18 грудня), продажу 3,78 (3,78 - 18 грудня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 20 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,37 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 20 грудня встановлено на такому рівні: 2337,4052 гривень за 100 доларів (-3,9034 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 19 грудня - 2341,3086 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.