Курс долара прискорив падіння

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 листопада 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 11 копійок до 24,65 гривень за долар, курс євро знизився на 13 копійок до 27,41 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,44 (24,55 - 6 листопада), продажу - 24,65 (24,76 - 6 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,96 (27,11 - 6 листопада), продажу - 27,41 (27,54 - 6 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,53 (3,54 - 6 листопада), продажу 3,89 (3,91 - 6 листопада) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 25,60-24,85 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 7 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 24,59 гривень за долар, курс купівлі до 24,56 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 27,23 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 7 листопада довідковий курс на рівні 24,51 грн/долар, знизивши його порівняно з 6 листопада (24,69). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, в проекті державного бюджету на 2020 рік розрахунки здійснено з використанням прогнозу курсу на рівні 27,5 гривень за долар на кінець року.

Нагадаємо, за даними НБУ, в жовтні 2019 року на валютному ринку України спостерігалося перевищення пропозиції валюти над попитом.