Курс долара впав нижче рівня 24,30 гривень

В обмінних пунктах України сьогодні, 14 листопада 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 10 копійок до 24,40 гривень за долар, курс євро знизився на 13 копійок до 26,90 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,19 (24,29 - 13 листопада), продажу - 24,40 (24,50 - 13 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,52 (26,63 - 13 листопада), продажу - 26,90 (27,03 - 13 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,50 - 13 листопада), продажу 3,86 (3,85 - 13 листопада) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 25,30-24,75 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 14 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 4 копійки до 24,28 гривень за долар, курс купівлі до 24,25 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 26,73 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 14 листопада довідковий курс на рівні 24,25 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 13 листопада (24,31). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Нагадаємо, 14 листопада Верховна рада розглядає проект держбюджету на 2020 рік, в якому закладений середньорічний курс гривні до долара на рівні 27 грн/долар.

Як повідомляло РБК-Україна, приїзд місії Міжнародного валютного фонду до Києва очікується 9 листопада. Місія продовжить обговорення з владою України параметри нової програми.