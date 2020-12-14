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Курс долара впав до мінімуму за три місяці

Автор: Олександр Білоус

Долар подешевшав ще на 10 копійок

Національний банк України (НБУ) на 15 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,86 гривень за долар. Курс на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 15 грудня встановлено на такому рівні: 27,8661 гривень за 1 долар (-0,1005 грн). При цьому курс долара на 14 грудня становить: 27,9666 гривень за 1 долар.

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Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс впав до мінімуму за три місяці. Востаннє нижче курс був 13 вересня - 27,83 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 14 грудня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,94 гривень за долар, курс купівлі до 27,92 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 33,93 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.

Прогноз погоди
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