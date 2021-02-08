Курс долара впав до мінімуму з вересня минулого року

Національний банк України (НБУ) на 9 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,66 гривень за долар. Курс знизився на 11 копійок, в порівнянні з попереднім банківським днем .

Таким чином, офіційний курс долара знижується сьомий день поспіль і опустився до мінімуму з вересня минулого року. Нижче курс був лише 3 вересня 2020 року - 27,64 гривень.

Офіційний курс гривні до долара на 9 лютого встановлено на такому рівні: 27,6651 гривень за 1 долар (-0,106 грн). При цьому курс долара на 8 лютого становить: 27,7711 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 5 лютого 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,73 гривень за долар, курс купівлі до 27,71 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 33,39 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.