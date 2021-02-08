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НБУ опустив курс долара до мінімуму з середини грудня

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 лютого 2021 07:45
НБУ опустив курс долара до мінімуму з середини грудня Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара знизився ще на 11 копійок

Національний банк України (НБУ) на 8 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,77 гривень за долар. Курс знизився на 11 копійок, в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 8 лютого встановлено на такому рівні: 27,7711 гривень за 1 долар (-0,1174 грн). При цьому курс долара на 5 лютого становить: 27,8885 гривень за 1 долар.

НБУ опустив курс долара до мінімуму з середини грудня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується шостий день поспіль і опустився до мінімуму з початку року. Нижче курс був тільки 17 грудня 2020 року - 27,73 гривень.

НБУ опустив курс долара до мінімуму з середини грудня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 11:00 5 лютого 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 27,79 гривень за долар, курс купівлі до 27,78 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 12 копійок до 33,25 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом групи ICU, до кінця лютого курс гривні може зміцнитися досить відчутно, досягнувши 27,5 гривень/долар.

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