Курс долара впав до мінімуму з липня 2020 року

Офіційний курс гривні до долара на 9 червня встановлений на рівні 27,17 гривень за долар. Нижче курс був тільки 16 липня 2020 року - 27,11 гривень за долар.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 9 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,1764 гривень за 1 долар (-0,0159 грн). При цьому курс долара на 8 червня становить 27,1923 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)