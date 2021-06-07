Курс долара впав до мінімуму з серпня 2020 року

Офіційний курс гривні до долара на 7 червня встановлений на рівні 27,29 гривень за долар. Нижче курс був тільки 19 серпня 2020 року - 27,2297 гривень за 1 долар.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 7 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2914 гривень за 1 долар (-0,0486 грн). При цьому курс долара на 4 червня становить: 27,3400 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс впав на 5 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)



