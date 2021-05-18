Курс долара впав до мінімуму майже за 9 місяців

Національний банк України (НБУ) на 19 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,43 гривень за долар. Курс на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Таким чином, офіційний курс долара знизився до мінімуму майже за 9 місяців. Нижче курс був тільки 27 серпня 2020 року -27,386 гривень за долар.

Офіційний курс гривні до долара на 19 травня встановлено на такому рівні: 27,4368 гривень за 1 долар (-0,1182 грн). При цьому курс долара на 18 травня становить 27,555 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 18 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 27,5 гривень за долар, курс в покупці до 27,50 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 32,53 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,4 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн.